В Раде рассказали, как Порошенко рассорил Украину с НАТО

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Депутат Андрей Билецкий пояснил, почему страны Североатлантического альянса отказались дешево продавать Киеву старое советское оружие.

Фото: РИА Новости / Стрингер

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Билецкий заявил, что по вине президента страны Петра Порошенко страны Североатлантического альянса передумали дешево продавать Киеву старое советское оружие, сообщает РИА Новости.

Парламентарий считает, что страны НАТО приняли это решение, узнав, что глава Украины использует запчасти в коррупционных схемах.

— В странах Варшавского договора лежит фантастическое количество советского военного барахла, которое не подходит под стандарты НАТО. Они продавали его по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены, — сказал Андрей Билецкий.

Депутат Верховной Рады подчеркнул, что именно это и послужило эскалации скандала вокруг закупки контрабандных запчастей для ВСУ в РФ. Кроме того, Билецкий утверждает, что российские комплектующие несут угрозу для армии Незалежной.

— Получая запчасти из Российской Федерации, мы можем нарваться на диверсию, когда поставлялись заведомо бракованные запчасти и все ломалось бы еще быстрее, чем оно и так ломалось, — сказал парламентарий.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что его «задолбали» коррупционеры и велел проверить изложенную в СМИ информацию о хищениях в оборонной сфере страны.

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