В Раде рассказали, как Порошенко рассорил Украину с НАТО

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Билецкий заявил, что по вине президента страны Петра Порошенко страны Североатлантического альянса передумали дешево продавать Киеву старое советское оружие, сообщает РИА Новости.
Парламентарий считает, что страны НАТО приняли это решение, узнав, что глава Украины использует запчасти в коррупционных схемах.
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Депутат Верховной Рады подчеркнул, что именно это и послужило эскалации скандала вокруг закупки контрабандных запчастей для ВСУ в РФ. Кроме того, Билецкий утверждает, что российские комплектующие несут угрозу для армии Незалежной.
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Ранее Пятый канал сообщал, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что его «задолбали» коррупционеры и велел проверить изложенную в СМИ информацию о хищениях в оборонной сфере страны.