Сердар Азмун принес «Зениту» победу в матче с екатеринбургским «Уралом»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 в матче 18 тура Российской Премьер-лиги. Встреча команд состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург-Арена» в субботу, 2 марта.

Обыграть хозяев помог новичок сине-бело-голубых иранец Сердар Азмун. На 42 минуте матча нападающий забил гол в ворота противников и тем самым помог команде сохранить лидерство в турнирной таблице российского футбольного первенства.

Это не первый случай, когда нападающий Сердар Азмун приносит «Зениту» победу. В матче с турецким «Фенербахче» футболист забил два гола и сделал одну передачу. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее Пятый канал рассказывал, как фанаты «Зенита» провожали команду на игру с «Фенербахче». Чтобы поддержать футболистов, поклонники устроили настоящее файер-шоу.