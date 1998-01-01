«Зенит» 21 февраля сыграл первый домашний матч в 2019 году — фанаты встретили команду огненным коридором по дороге к стадиону. На всем пути следования клубного автобуса болельщики зажигали пиротехнику, подсветив дорогу футболистов до арены. Видео с красочным перфомансом опубликовано в Twitter ФК «Зенит».

Жаркая фанатская встреча получила достойный ответ от футболистов — «Зенит» обыграл турецкий «Фенербахче» и вышел в следующий этап Лиги Европы. Матч закончился со счетом 3:1, дублем в составе сине-бело-голубых отметился Сердар Озмун, еще один мяч забил Магомед Оздоев.

Ранее Пятый канал рассказывал о домашней победе «Зенита».