«Сама нежность»: Вера Брежнева опубликовала «постельное фото» из Парижа

Известная певица Вера Брежнева, уже ставшая символом красоты и женственности, порадовала фанатов очередным снимком. 1 марта звезда выложила фото из парижского отеля, под которым рассказала, как проводит первый день весны. Накануне артистка приехала в столицу Франции, чтобы посетить модный показ.

— Как интересно устроена жизнь. Сегодняшний первый день весны я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась в Париже, в любимом @leroyalmonceau. Но мое сердце всегда с вами, в какой бы точке мира я ни была, — подписала публикацию певица.

Нежный снимок Брежневой в отеле привел фанатов в восторг. В кадре поп-звезда сидит в белом халате на постели и задумчиво смотрит в окно, из которого открывается вид на город. Поклонники артистки отметили, что она великолепно выглядит. Фоловеры осыпали звезду изысканными комплиментами, а некоторые из них даже принялись сочинять стихи в честь своей любимицы.

— Сидя на кроватке в белой простыне, смотрю я без оглядки — свет в своем окне. Он яркий, он хмурый, и грустно на душе, но я так ведь не буду грустить по весне. Я мило улыбнусь, загадочно для всех, и пусть эта весна подарить ласку, любви и тепла! Вера, ты чудесна!

— Вы как божественная, ангельская дива, Афродита. И сразу фантазии, фантазии.

— Сама нежность!

— Какая красивая!

— Принцесска! — писали пользователи.

Ранее Пятый канал сообщал, что Вера Брежнева смело изменила имидж.