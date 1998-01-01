В Тульской области перевернулся микроавтобус со школьниками

Школьный микроавтобус в субботу, 2 марта, перевернулся после столкновения с внедорожником в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что дети в возрасте от 13 до 15 лет с двумя сопровождающими возвращались с соревнований из Тулы, где принимали участие в лыжных гонках, в родное село Архангельское Каменского района области.

В результате ДТП пострадали восемь детей и двое сопровождающих. Предварительно, все произошло около 15.40 на 39 километре трассы Лопатково — Ефремов. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что детей от серьезных травм уберег тот факт, что они все были пристегнуты.

От госпитализации пострадавшие отказались, так как травмы легкие.