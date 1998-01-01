Александр Бастрыкин провел день в Санкт-Петербурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в субботу, 2 марта оперативное совещание в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба ведомства, особое внимание было уделено эффективности работы по розыску несовершеннолетних, пропавших без вести с 2007 года по настоящее время.

После совещания Бастрыкин провел личный прием граждан — жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии, в частности с представителями дольщиков, обеспокоенных затянувшейся проверкой по факту хищения денежных средств у участников долевого строительства жилья и отсутствием решения вопроса. Александр Бастрыкин дал подчиненным ряд конкретных поручений по всем прозвучавшим жалобам, отметив, что решение вопросов будет находиться на контроле в центральном аппарате.

Днем уже в неформальной обстановке глава Следственного навестил учащихся Санкт-Петербургского кадетского корпуса, которые поделились с ним своими впечатлениями от выступления на сцене Дома молодежи на День защитника Отечества. А Александр Бастрыкин поздравил с наступающим 8 марта девочек-кадетов.

Завершил рабочий визит в северную столицу профессор Бастрыкин очередной лекцией в СПбГУ по курсу «Доказательства и доказывание по уголовным делам». Сегодня она была посвящена расследованию убийств.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что почти 100 учащихся стали фигурантами уголовных дел об экстремизме в 2018 году. Закрытые группы и чаты в соцсетях — главный инструмент вербовки молодежи, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.