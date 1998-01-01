В Москве машина протаранила автобусную остановку

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ДТП произошло около 22 часов в субботу, 2 марта. Пострадали как минимум четыре человека.

Фото: www.globallookpress.com

В Троицком округе Москвы произошло серьезное ДТП. Авария случилась поздно вечером в субботу, 2 марта.

По сообщению очевидцев, в происшествии участвовал автомобиль марки BMW. Свидетели дорожно-транспортного происшествия информируют о наличии четырех пострадавших. На месте ДТП работают экстренные службы.

По предварительной версии, машина вылетела с проезжей части и врезалась в автобусную остановку — вероятнее всего, водитель не справился с управлением транспортного средства.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Тульской области перевернулся автобус со школьниками.

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