Мужчина погиб после того, как автомобиль протаранил ларек с шаурмой в Новой Москве

Смертельное ДТП произошло в Новой Москве. Автомобиль Ford протаранил ларек с шаурмой. В результате аварии скончался посетитель заведения, еще два человека — продавец и сам водитель — получили травмы различной степени тяжести, в частности, работник заведения находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло около 3 часов ночи в воскресенье, 3 марта возле поселка Новые Ватутинки на Калужском шоссе. По предварительной информации, водитель иномарки, совершивший таран, был сильно пьян. Об этом говорят очевидцы. Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб, в том числе три бригады скорой помощи. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Предварительно — водитель иномарки не справился с управлением.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места ДТП в Москве, где BMW протаранил остановку.