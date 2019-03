Фото: Дональд Трамп устроил «жаркие объятия» с флагом США

Дональд Трамп «взорвал» сеть очередным необычным поступком — на конференции консервативных политических движений США президент решил показать свой патриотизм и страстно обнял американский флаг. Трамп не стал останавливаться на простых объятиях и дал себя заснять, устроив целую фотосессию.

#Trump violates United States Code: «The flag should never touch anything beneath it»



Just guessing here… I suspect that he's never folded an American flag. pic.twitter.com/qRiuYCoLzU