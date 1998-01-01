Фото: Дональд Трамп устроил «жаркие объятия» с флагом США

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На конференции консервативных политических движений президент США решил выразить любовь к национальному символу.

Фото: Globallookpress.com

Дональд Трамп «взорвал» сеть очередным необычным поступком — на конференции консервативных политических движений США президент решил показать свой патриотизм и страстно обнял американский флаг. Трамп не стал останавливаться на простых объятиях и дал себя заснять, устроив целую фотосессию.

Жест Трамп возмутил пользователей Twitter, и они принялись критиковать президента. Джон Моффит заметил, что Кодекс Соединенных Штатов регулирует обращение с флагом и Трамп эти правила нарушил.

— Флаг никогда не должен касаться чего-либо под собой, в то числе земли, пола, воды или предметов, — гласит восьмой параграф четвертого раздела Кодекса.

Некоторые пользователи пошли дальше и вместо флага США пририсовали флаг Третьего Рейха.

— Трамп обнимает свой любимый флаг. Исправил картинку для вас, — написал пользователь howroute.

Джон Купер обвинил президента в надругательстве над государственным символом и сказал, что Трамп «задушил флаг со злорадной улыбкой», при этом никто из «патриотов» его не попытался остановить.

Ранее Пятый канал сообщал, что Трамп требует от Китая отменить пошлины на американскую сельхозпродукцию.

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