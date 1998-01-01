Фото: Дональд Трамп устроил «жаркие объятия» с флагом США

Дональд Трамп «взорвал» сеть очередным необычным поступком — на конференции консервативных политических движений США президент решил показать свой патриотизм и страстно обнял американский флаг. Трамп не стал останавливаться на простых объятиях и дал себя заснять, устроив целую фотосессию.

#Trump violates United States Code: «The flag should never touch anything beneath it»



Just guessing here… I suspect that he's never folded an American flag. pic.twitter.com/qRiuYCoLzU — John Moffitt (@JohnRMoffitt) 3 марта 2019 г.

Жест Трамп возмутил пользователей Twitter, и они принялись критиковать президента. Джон Моффит заметил, что Кодекс Соединенных Штатов регулирует обращение с флагом и Трамп эти правила нарушил.

— Флаг никогда не должен касаться чего-либо под собой, в то числе земли, пола, воды или предметов, — гласит восьмой параграф четвертого раздела Кодекса.

Некоторые пользователи пошли дальше и вместо флага США пририсовали флаг Третьего Рейха.

— Трамп обнимает свой любимый флаг. Исправил картинку для вас, — написал пользователь howroute.

Джон Купер обвинил президента в надругательстве над государственным символом и сказал, что Трамп «задушил флаг со злорадной улыбкой», при этом никто из «патриотов» его не попытался остановить.

Ранее Пятый канал сообщал, что Трамп требует от Китая отменить пошлины на американскую сельхозпродукцию.