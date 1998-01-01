Трогательное видео: Дочь Галкина и Пугачевой рассказала о самом главном в жизни

, 17:32 Видео 21

Девочка призналась, что настоящее счастье для нее — это семья.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Известный пародист и шоумен Максим Галкин порадовал поклонников, опубликовав в Instagram очередное видео с участием своей пятилетней дочери. На этот раз юморист решил порассуждать с наследницей на «философские темы». Прямо за завтраком он задал любимице провокационный вопрос: что самое главное в жизни.

Сначала Лиза слегка смутилась, но все-таки не растерялась и в свойственной ей манере принялась рассуждать. Она ответила, что счастлива, когда рядом с ней близкие люди: мама, папа, няни и Оксана. Эти слова сильно растрогали Галкина, однако девочка на этом не остановилась. Видимо, чтобы окончательно задобрить отца, она добавила.

Наши папа с мамой — самые лучшие, — заключила малышка.

Рассуждения юной звезды привели в восторг подписчиков шоумена. По традиции, пользователи осыпали ее комплиментами и отметили, что Лиза растет в крепкой и дружной семье.

— Вы замечательная семья!

— Лиза — умничка! С весной всех нас!

— Лиза — просто чудо. Гримаски такие милые, точно у папы, — отметили фанаты.

Впрочем, поводом к таким комментариям стали не только высказывания малышки. В новом видео Галкин также показал свою жену певицу Аллу Пугачеву, которая поделилась собственными размышлениями о жизни. На кадрах видно, что заботливый супруг не жалеет для красавицы-жены комплиментов. А вслед за ним приятных слов в адрес примадонны не жалеют и пользователи.

— Мудрая Аллочка, дети — чудо!

— Шикарная Алла! Молодцы!

— Борисовна — богиня! — писали фоловеры.

Ранее Пятый канал показал, что подарили Пугачева и дочка Лиза Галкину на 23 февраля.

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