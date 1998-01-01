Видео: 22 человека стали жертвами мощнейшего торнадо в США

Жертвами мощнейшего торнадо в США стали уже 22 человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на шерифа округа Ли Джея Джонса.

Среди погибших в том числе — восьмилетний ребенок. Торнадо обрушился на американский штат Алабама, 4 марта.

По словам шерифа, число погибших может увеличиться.

— Мы сделали все возможное на сегодняшний вечер… Эта зона очень опасная… торнадо нанес сильный ущерб зданиям и домам в районе, — сказал Джонс.

Ранее стало известно о 14 погибших во время стихии, после которой остались поваленные леса и разрушенные здания.