Актриса Настя Задорожная оказалась в эпицентре урагана «Милтон» во Флориде

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 39 0

Знаменитости и ее семье удалось пережить стихию.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich; Instagram*/stasya_ru; 5-tv.ru

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Торнадо в США

Актриса Настя Задорожная вместе с супругом попала в ураган «Милтон» во Флориде. Жуткими кадрами звезда поделилась в своих соцсетях.

Она отмечает, что из-за урагана почти сутки во Флориде нет электричества. Этот ураган, по ее словам, сносит все на своем пути. На кадрах видно, как бушует океан и гнутся деревья.

«Мы официально прошли первый ураган. На фоне соседских домов, нас относительно не потревожило», — написала звезда.

Актриса вместе с супругом и дочерью переехала в США в 2019 году. Она перестала сниматься в кино и записывать песни, сейчас звезда занимается благотворительностью из-за рубежа. Она помогает бездомным животным найти хозяев в России.

Отмечается, что ущерб от урагана «Милтон» оценивается в 50 миллиардов долларов. Стихия снесла целые кварталы, дороги оказались  заблокированы из-за поваленных деревьев и затоплены.

В результате бедствия погибли 12 человек, одному чудом удалось выжить — его унесло на холодильнике в открытое море. Мужчину спасла Береговая охрана США. Спасатели продолжают разбирать обломки в поисках выживших и погибших.

Ранее 5-tv.ru публиковал последствия урагана «Милтон».

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