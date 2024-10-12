Актриса Настя Задорожная оказалась в эпицентре урагана «Милтон» во Флориде
Знаменитости и ее семье удалось пережить стихию.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich; Instagram*/stasya_ru; 5-tv.ru
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Актриса Настя Задорожная вместе с супругом попала в ураган «Милтон» во Флориде. Жуткими кадрами звезда поделилась в своих соцсетях.
Она отмечает, что из-за урагана почти сутки во Флориде нет электричества. Этот ураган, по ее словам, сносит все на своем пути. На кадрах видно, как бушует океан и гнутся деревья.
«Мы официально прошли первый ураган. На фоне соседских домов, нас относительно не потревожило», — написала звезда.
Актриса вместе с супругом и дочерью переехала в США в 2019 году. Она перестала сниматься в кино и записывать песни, сейчас звезда занимается благотворительностью из-за рубежа. Она помогает бездомным животным найти хозяев в России.
Отмечается, что ущерб от урагана «Милтон» оценивается в 50 миллиардов долларов. Стихия снесла целые кварталы, дороги оказались заблокированы из-за поваленных деревьев и затоплены.
В результате бедствия погибли 12 человек, одному чудом удалось выжить — его унесло на холодильнике в открытое море. Мужчину спасла Береговая охрана США. Спасатели продолжают разбирать обломки в поисках выживших и погибших.
Ранее 5-tv.ru публиковал последствия урагана «Милтон».
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