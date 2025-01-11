«Это похоже на паранойю»: Оливер Стоун о вероятности нападения России на США

Оливер Стоун: заявления США о вероятности нападения России — паранойя
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Дружинин; 5-tv.ru
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Режиссер отметил, что идею о планах российской власти вторгнуться в Америку пропагандировали даже в школах и церквях.
Американский режиссер Оливер Стоун назвал паранойей вероятность нападения России на Соединенные штаты. В интервью журналисту Такеру Карлсону Стоун отметил, что в США подобные разговоры начались уже очень давно.
«Мой отец был консерватором, он жил в Нью-Йорке в 1950-м. Он говорил, что русские планируют вторжение в США. Эту идею проталкивали в школах, в церквях, это было похоже на паранойю», — высказался режиссер.
Стоун не может понять, за что Запад ненавидит Россию. Сценарий, который разворачивается сейчас в мире, кажется режиссеру похожим на начало Первой мировой войны. Он отметил, что весомых поводов для обвинения России не было. Возвращение к холодной войне — бессмысленно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что режиссер Оливер Стоун раскрыл планы США в отношении РФ. По его словам, Соединенным штатам не интересно, чтобы Россия снова вставала на ноги. Все, чего они хотят — лишить страну суверенитета. Вашингтону необходимо подавить Москву, ведь так она сможет зайти на Евразийский континент.
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