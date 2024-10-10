«Нет электричества»: житель Тампы показал последствия урагана «Милтон»

Он может стать одним из самых разрушительных в истории.

Житель пригорода Тампы в штате Флорида Ярослав Иванов эксклюзивно для 5-tv.ru показал последствия урагана «Милтон», обрушившегося на регион накануне.

На кадрах видно, что в городе еще лежат поваленные деревья, сохраняется порывистый ветер, повсюду разлетается мусор.

«В целом центральные улицы с утра самого от деревьев очистили, поэтому остров уже к вечеру возвратится к привычной жизни», — заявил Иванов.

Он отметил, город возвращается к обычной жизни, но, когда появится электричество — никто не знает.

Ураган «Милтон» достиг штата Флорида вечером 9 октября. В результате разгула стихии полтора миллиона местных жителей остались без электричества. 10 октября ураган осушил залив Тампа. Горожанам пришлось покинуть свои дома. Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что «Милтон» может стать одним из самых мощных ураганов в истории. Его коллега, синоптик Татьяна Поздняка отметила, что стихия может добраться даже до Мурманской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт объяснил увеличение частоты возникновения мощных ураганов на Земле.