«Нет электричества»: житель Тампы показал последствия урагана «Милтон»
Житель пригорода Тампы в штате Флорида рассказал о последствиях урагана «Милтон»
Фото, видео: Reuters/Jose Luis Gonzalez; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Он может стать одним из самых разрушительных в истории.
Житель пригорода Тампы в штате Флорида Ярослав Иванов эксклюзивно для 5-tv.ru показал последствия урагана «Милтон», обрушившегося на регион накануне.
На кадрах видно, что в городе еще лежат поваленные деревья, сохраняется порывистый ветер, повсюду разлетается мусор.
«В целом центральные улицы с утра самого от деревьев очистили, поэтому остров уже к вечеру возвратится к привычной жизни», — заявил Иванов.
Он отметил, город возвращается к обычной жизни, но, когда появится электричество — никто не знает.
Ураган «Милтон» достиг штата Флорида вечером 9 октября. В результате разгула стихии полтора миллиона местных жителей остались без электричества. 10 октября ураган осушил залив Тампа. Горожанам пришлось покинуть свои дома. Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что «Милтон» может стать одним из самых мощных ураганов в истории. Его коллега, синоптик Татьяна Поздняка отметила, что стихия может добраться даже до Мурманской области.
Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт объяснил увеличение частоты возникновения мощных ураганов на Земле.
- 10 окт
- Мощь урагана «Милтон» в США понизили до третьей категории
- 10 окт
- Снова пятая категория: эксперт объяснил увеличение частоты возникновения мощных ураганов на Земле
- 2 мая
- На Флориду обрушился мощный торнадо — кадры последствий
- 27 мар
- Появились кадры разрушительных торнадо, унесших жизни 26 человек в Миссисипи
- 3 мар
- Зловещие «воронки» атаковали жителей США, снося все на своем пути
- 17 февр
- Семья спасалась от мощного торнадо в США в грузовике
- 25 янв
- Мощный Торнадо разнес районы Техаса, едва не убив одиноких стариков
- 16 дек
- Американцы заговорили о приближении конца света из-за мощных пыльных бурь
- 14 дек
- Символ спасения: житель Кентукки сыграл на рояле в разрушенном торнадо доме
- 14 дек
- Последствия унесшего жизни 74 человек торнадо в Кентукки сняли на видео
Читайте также
93%
0.29 106.51
0.09
Нашли ошибку?