Мощь урагана «Милтон» в США понизили до третьей категории

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Несмотря на это, уже разрушено более 100 домов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jen Golbeck; 5-tv.ru

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Тема:
Торнадо в США Погода

Ураган «Милтон» обрушился на США. Он ослаб до третьей категории, однако синоптики все равно прогнозируют масштабные разрушения. Ранее Флориду накрыл проливной дождь, в некоторых районах уже зафиксировали наводнения. По побережью также прокатились десятки торнадо.

Ветер был настолько сильный, что переворачивал автомобили и вырывал деревья с корнями. О погибших и пострадавших пока не сообщается, ранее в штате объявили самую масштабную эвакуацию, затронувшую более пяти миллионов жителей. Уже разрушено более 100 домов и еще 500 тысяч зданий остались без света.

Российский эколог Илья Рыбальченко напоминал 5-tv.ru, что появление подобной стихии является следствием серьезнейших климатических изменений, и эти изменения, безусловно, затронут, в том числе, и Россию. Это уже отразилось, учитываю теплую осень, с которой столкнулись россияне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп назвал абсурдом выделение Украине $300 миллиардов на фоне бедствия в США.

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