На Флориду обрушился мощный торнадо

Тысячи местных жителей остались без электричества.

Американская Флорида восстанавливается после разрушительного торнадо. Стихия пронеслась по прибрежным городам и оставила после себя поваленные деревья и перевернутые автомобили.

С одного из домов сорвало крышу. Местным властям пришлось закрыть несколько дорог, пока рабочие расчищают завалы. Тысячи жителей остались без электричества.

О жертвах и пострадавших информации не поступало.