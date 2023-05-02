На Флориду обрушился мощный торнадо — кадры последствий

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На Флориду обрушился мощный торнадо

Фото, видео: www.globallookpress.com / Taimy Alvarez; 5-tv.ru

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Тема:
Погода Торнадо в США

Тысячи местных жителей остались без электричества.

Американская Флорида восстанавливается после разрушительного торнадо. Стихия пронеслась по прибрежным городам и оставила после себя поваленные деревья и перевернутые автомобили.

С одного из домов сорвало крышу. Местным властям пришлось закрыть несколько дорог, пока рабочие расчищают завалы. Тысячи жителей остались без электричества.

О жертвах и пострадавших информации не поступало.

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