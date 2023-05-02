На Флориду обрушился мощный торнадо — кадры последствий
На Флориду обрушился мощный торнадо
Фото, видео: www.globallookpress.com / Taimy Alvarez; 5-tv.ru
Тысячи местных жителей остались без электричества.
Американская Флорида восстанавливается после разрушительного торнадо. Стихия пронеслась по прибрежным городам и оставила после себя поваленные деревья и перевернутые автомобили.
С одного из домов сорвало крышу. Местным властям пришлось закрыть несколько дорог, пока рабочие расчищают завалы. Тысячи жителей остались без электричества.
О жертвах и пострадавших информации не поступало.
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