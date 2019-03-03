«Ей нужен скандал»: Отец Децла ответил на обвинения вдовы сына в разжигании войны

, 10:18 74

Александр Толмацкий рассказал в Instagram, что не хотел забирать внука у матери.

Фото: instagram @alexandertolmatskiy

Тема:
Умер рэпер Децл 65

Отец рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Александр разместил в Instagram пост, в комментарии под которым ответил на обвинения вдовы музыканта Юлии. Ранее девушка написала в социальной сети, что продюсер «объявил ей войну». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Своим подписчикам Александр Толмацкий объяснил, что никогда не хотел забирать внука у матери. Напротив, он предлагал вдове покойного артиста открыть счет в банке как для наследника, так и для себя, и был готов прийти на помощь в любых вопросах. Кроме того, он попросил Юлию внести Кирилла в свидетельство о рождении сына Тони, однако и эта просьба, по его словам, осталась неуслышанной.

— Мы с Ириной неоднократно говорили о том, что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, в независимости от того, как сложатся наши отношения с Юлей, получит его любимый сын Антоний, — добавил продюсер.

 
 
 
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В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ СЕГОДНЯ РАДИ ХАЙПА РАСПРОСТРАНИЛИ ИНФОРМАЦИЮ КОПИРУЯ ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, мы вынуждены сделать заявление!!! Мы с Ириной неоднократно говорили о том что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, в независимости от того как сложатся наши отношения с Юлей получит его любимый сын Антоний!!! Никакого другого имущества Кирилла не было и нет!!! У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя, так и для внука!!! Также мы хотели что-бы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони!!!!! Ей была предложена помощь во всех этих вопросах!!! Но к нашему великому сожалению ей нужен скандал… она настраивает внука против нас… Зачем ей это надо мы пока не разобрались. Предыдущий пост был только что удален администрацией инстаграм… Для получения более подробной информации, желающие могут обращаться к нашему адвокату — Сергею Жорину.

Публикация от  Alexander Tolmatskiy (@alexandertolmatskiy)

Тем не менее, даже несмотря на это, девушка не побоялась сделать громкое заявление о разжигании войны своим свекром. Александр предполагает, что Юлии просто нужен скандал. Провокационные записи в соцсетях — это лишний способ привлечь внимание к своей семье.

Впрочем, пускать дело на самотек Толмацкий не собирается. Он уже обратился к адвокату Сергею Жорину, который будет отстаивать его позицию. Продюсер не понимает, зачем мать настраивает внука против него.

Ранее Пятый канал сообщал, вдова Кирилла Толмацкого заявила, что отец покойного артиста объявил ей войну. Он якобы распорядился наследством Децла по своему усмотрению, ничего ей не выделив, хотя по закону она также является наследницей.

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Умер рэпер Децл 65
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