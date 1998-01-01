Вдова Децла пожаловалась на конфликт с родственниками рэпера

Вдова рэпера Кирилла Толмацкого сообщила о конфликте с продюсером и отцом покойного артиста — Александром. Об этом женщина написала в комментариях под одной из публикаций в Instagram.
На вопросы других пользователей о том, что стало причиной противостояния, женщина ответила, что все дело в наследстве Децла. Юлия рассказала, что Толмацкий-старший распорядился им по своему усмотрению, не выделив ей ничего несмотря на то, что она также является законной наследницей.
Однако сдаваться она не намерена. Женщина уповает на то, что справедливость все-таки восторжествует. Но вступать в открытую конфронтацию она все-таки не готова.
Однако остается не совсем понятным, о каком именно наследстве говорит вдова. Как сообщал ранее Пятый канал, единственным наследником Децла согласно завещанию стал его сын Антоний.