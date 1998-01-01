Вдова Децла пожаловалась на конфликт с родственниками рэпера

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Юлия сообщила, что отец Кирилла Александр Толмацкий буквально объявил ей войну.

Фото: Instagram @juzeppejostko

Тема:
Умер рэпер Децл 64

Вдова рэпера Кирилла Толмацкого сообщила о конфликте с продюсером и отцом покойного артиста — Александром. Об этом женщина написала в комментариях под одной из публикаций в Instagram.

— Отец Кирилла объявил мне войну, — написала Юлия.

На вопросы других пользователей о том, что стало причиной противостояния, женщина ответила, что все дело в наследстве Децла. Юлия рассказала, что Толмацкий-старший распорядился им по своему усмотрению, не выделив ей ничего несмотря на то, что она также является законной наследницей.

— Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа, — заявляет вдова.

Однако сдаваться она не намерена. Женщина уповает на то, что справедливость все-таки восторжествует. Но вступать в открытую конфронтацию она все-таки не готова.

— Я не хочу быть причиной негативных эмоций хороших людей. Сейчас меня защищает Бог, — цитирует Юлию сайт KP.RU.

Однако остается не совсем понятным, о каком именно наследстве говорит вдова. Как сообщал ранее Пятый канал, единственным наследником Децла согласно завещанию стал его сын Антоний.

Тема:
Умер рэпер Децл 64
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