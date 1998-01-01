Сотрудники ФСБ изъяли у жителей Новокузнецка нелегальный арсенал

Сотрудники ФСБ изъяли у двух жителей Новокузнецка оружие и боеприпасы, сообщает ТАСС. В руки правоохранителей попали раритетные образцы вооружения: пулемет системы Максима, а также пистолет-пулемет Судаева — модель, которую начали выпускать еще в 1942 году. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили у новокузнечан винтовку с оптическим прицелом, около 1500 патронов разного калибра и запчасти для оружия.

Оружие было отправлено на экспертизу, а двоим жителям Новокузнецка грозит наказание по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов», которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Ранее Пятый канал сообщал, что у жителя Урала нашли взрывчатку, наркотики и целый арсенал оружия.