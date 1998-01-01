Максим Галкин поделился с подписчиками Instagram своими алкогольными пристрастиями — в stories артист из всего богатства напитков, представленных на празднике, однозначно выбрал водку.

1 марта Алла Пугачева собрала гостей на праздник, посвященный первому воскресенью весны — торжество она придумала сама много лет назад. На празднике присутствовал и ее муж Максим Галкин, который снимал происходящее и делился снятым в соцсетях. Из его stories подписчики узнали, что шоумен предпочитает вину и шампанскому «водочку», а также посмотрели на интерьер и гостей праздника Пугачевой.

Ранее Пятый канал сообщал, что Примадонна исполнила на этом празднике свой хит «Женщина, которая поет» — Галкин выложил отрывок выступления супруги в Instagram.