«Непременно водочку» — Галкин признался в своих алкогольных пристрастиях

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Артист выложил stories с праздника, устроенного Пугачевой, в котором показал, что предпочитает пить.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин поделился с подписчиками Instagram своими алкогольными пристрастиями — в stories артист из всего богатства напитков, представленных на празднике, однозначно выбрал водку.

1 марта Алла Пугачева собрала гостей на праздник, посвященный первому воскресенью весны — торжество она придумала сама много лет назад. На празднике присутствовал и ее муж Максим Галкин, который снимал происходящее и делился снятым в соцсетях. Из его stories подписчики узнали, что шоумен предпочитает вину и шампанскому «водочку», а также посмотрели на интерьер и гостей праздника Пугачевой.

Ранее Пятый канал сообщал, что Примадонна исполнила на этом празднике свой хит «Женщина, которая поет» — Галкин выложил отрывок выступления супруги в Instagram.

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