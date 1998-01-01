Сотрудники службы Охотнадзора спасли самца дальневосточного леопарда, который пострадал в результате нападения крупного хищника в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

На кадрах, предоставленных природоохранной организацией, видно, что у зверя серьезная рана на одной из лап. Специалисты усыпили его и перевезли в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.

Также в заповеднике отметили, что сейчас состояние леопарда оценивается как тяжелое, но ветеринары из центра реабилитации делают все возможное для скорейшего выздоровления животного. Предположительно, его покусал другой представитель этого же редкого вида.

Ранее Пятый канал сообщал, что нацпарк «Земля леопарда» едва не уничтожил масштабный пожар.