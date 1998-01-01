ГИБДД будет участвовать в техосмотре автобусов

Сотрудников ГИБДД вновь привлекут к техосмотру автобусов. Об этом заявил в понедельник, 4 марта, глава ведомства Михаил Черников. По его словам, данная мера будет введена «в ближайшее время», чтобы минимизировать риски ДТП с участием общественного транспорта, которые участились в прошедшем году.

— Резонансные ДТП всегда видны в СМИ. Только в октябре в трагических событиях в Тверской области и Чувашской республике погибли 25 человек, а в феврале в Калужской области после опрокидываниям автобуса с детьми погибли семь человек, — цитирует Черникова РИА Новости.

Чиновник отметил, что в большинстве случаев ответственность за аварии лежит на перевозчиках, при расследовании ДТП часто выясняется, что автобусы неисправны и «непонятно, из каких конструктивов собраны». В то время как четкая организация контролируемых перевозок приносит результат. В частности, в случае со школьными автобусами.

— 24 тысячи автобусов каждый день перевозят десятки тысяч детей. В последние три года у нас нет погибших в этих транспортных средствах, — подчеркнул Черников.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал в репортаже о трагедиях на дорогах, когда пассажиров перевозили предприниматели без лицензии на старых автобусах.