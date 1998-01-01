Звезда «Игры престолов» установил новый мировой рекорд, подняв 474 килограмма

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Хафтор Бьёрнссон вновь смог доказать, что он является самым сильным человеком на Земле.

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, Instagram @thorbjornsson

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьёрнссон, известный как сэр Григор «Гора» Клиган в «Игре престолов», установил новый мировой рекорд на состязаниях Arnold Strongman Classic, проходивших в США, и вновь стал самым сильным человеком на Земле, подняв 474 килограмма, сообщает ТАСС.

Хафтор Бьёрнссон удостоился приза в 72 тысячи долларов, который получил из рук экс-губернатора Калифорнии и актера Арнольда Шварценеггера.

— Я доволен, конечно, но… мог ведь взять вес в полтонны, — рассказал звезда «Игры престолов».

Прежний рекорд мирового уровня Хафтор Бьёрнссон установил на международном турнире World’s Strongest Man 2018. Тогда на соревнованиях ему удалось взять вес 472 килограмма. Еще тремя годами ранее спортсмен побил рекорд, продержавшийся несколько столетий — сделал пять шагов, держа вес 600 килограммов.

Ранее Пятый канал сообщал, что трейлер с новыми кадрами из «Игры престолов» появился в сети. Американский телеканал НВО опубликовал подборку видеороликов, среди которых — сцены из культового сериала.

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