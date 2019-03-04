Джабаров: РФ зеркально ответит на размещение запрещенных ДРСМД ракет в Европе

Москва ответит зеркально в случае размещения в Европе вооружения, подпадающего под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такую позицию высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Он добавил, что изначально в действии этого соглашения был больше заинтересован Вашингтон, нежели Москва.
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Ранее в понедельник, 4 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД.
США объявили о выходе из этого договора 2 февраля, бездоказательно обвинив Россию в его нарушении.