Джабаров: РФ зеркально ответит на размещение запрещенных ДРСМД ракет в Европе

Москва ответит зеркально в случае размещения в Европе вооружения, подпадающего под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такую позицию высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Приостановка ДРСМД не означает, что пока эти ракеты будут нами размещены. Но если ракеты этого класса появятся в Европе, мы незамедлительно разместим такие ракеты у себя , — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что изначально в действии этого соглашения был больше заинтересован Вашингтон, нежели Москва.

— Теперь нас больше ничего не связывает , — прокомментировал он приостановку действия договора.

Ранее в понедельник, 4 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД.

США объявили о выходе из этого договора 2 февраля, бездоказательно обвинив Россию в его нарушении.