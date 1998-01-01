Путин подписал указ о приостановлении РФ выполнения ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщается на сайте Кремля.

Как говорится в тексте документа, такое решение принято исходя из необходимости выполнения безотлагательных мер в связи с нарушением Вашингтоном своих обязательств по ДРСМД, пописанном между СССР и США 8 декабря 1987 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что США объявили о выходе из ДРСМД 2 февраля, обвинив Россию в его нарушении. В ответ Владимир Путин заявил, что Москва вслед за Вашингтоном приостанавливает участие в Договоре.