Путин подписал указ о приостановлении РФ выполнения ДРСМД

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Ранее США объявили о выходе из соглашения, которое обеспечивало международную стабильность более 30 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, Пятый канал

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщается на сайте Кремля.

Как говорится в тексте документа, такое решение принято исходя из необходимости выполнения безотлагательных мер в связи с нарушением Вашингтоном своих обязательств по ДРСМД, пописанном между СССР и США 8 декабря 1987 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что США объявили о выходе из ДРСМД 2 февраля, обвинив Россию в его нарушении. В ответ Владимир Путин заявил, что Москва вслед за Вашингтоном приостанавливает участие в Договоре.

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