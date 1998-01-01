Кокорин получил два ожога в СИЗО во время физиотерапии

Форвард «Зенита» Александр Кокорин получил два ожога во время физиотерапевтической процедуры в СИЗО, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката футболиста Андрея Ромашева.

— У Александра нога, где травмировано колено, уже потеряла чувствительность, поэтому он не почувствовал, как получил два ожога. При том один из них начал гноиться , — рассказал юрист.

Андрей Ромашев добавил, что 27-летнему Кокорину с каждым днем становится все хуже.

Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат «зенитовца» Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий находятся под арестом с октября 2018 года. Фигуранты резонансной драки в центре Москвы являются обвиняемыми по уголовным статьям о побоях и хулиганстве. От рук футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кокорина могут отпустить из СИЗО из-за проблем со здоровьем.