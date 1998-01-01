Кокорин получил два ожога в СИЗО во время физиотерапии

Форвард «Зенита» Александр Кокорин получил два ожога во время физиотерапевтической процедуры в СИЗО, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката футболиста Андрея Ромашева.
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Андрей Ромашев добавил, что 27-летнему Кокорину с каждым днем становится все хуже.
Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат «зенитовца» Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий находятся под арестом с октября 2018 года. Фигуранты резонансной драки в центре Москвы являются обвиняемыми по уголовным статьям о побоях и хулиганстве. От рук футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала.
Ранее Пятый канал сообщал, что Кокорина могут отпустить из СИЗО из-за проблем со здоровьем.