Фото: Обнаженная сестра Ким Кардашьян показала подписчикам свои прелести

, 4:17 Фото 401

Кортни Кардашьян опубликовала откровенный снимок из ванной комнаты.

Фото: instagram @kourtneykardash

Сестра Ким Кардашьян — Кортни — порадовала поклонников обнаженным фото. Пикантным снимком актриса и фотомодель поделилась в Instagram.

На новом снимке Кортни сидит на столешнице в ванной комнате. Из одежды на девушке только банное полотенце, намотанное на голову. Интимные части тела модель прикрывает ноутбуком и чашкой чая.

— В скором времени, — оставила Кардашьян интригующее послание под фото, отметив также аккаунт с рекламой нового онлайн-проекта.

 
 
 
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C O M I N G. S O O N. @poosh

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«Горячее» фото незамедлительно собрало десятки восхищенных комментариев от поклонников Кортни.

— Я становлюсь одержимым вами!

— Просто королева! — написали фоловеры.

Впрочем, пикантные фото российских теледив тоже собирают немало восхищенных комментариев. Ранее Пятый канал рассказывал о бурной реакции пользователей на «голое» фото актрисы Comedy Woman.

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