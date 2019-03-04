Фото: Обнаженная сестра Ким Кардашьян показала подписчикам свои прелести

Сестра Ким Кардашьян — Кортни — порадовала поклонников обнаженным фото. Пикантным снимком актриса и фотомодель поделилась в Instagram.

На новом снимке Кортни сидит на столешнице в ванной комнате. Из одежды на девушке только банное полотенце, намотанное на голову. Интимные части тела модель прикрывает ноутбуком и чашкой чая.

— В скором времени, — оставила Кардашьян интригующее послание под фото, отметив также аккаунт с рекламой нового онлайн-проекта.

«Горячее» фото незамедлительно собрало десятки восхищенных комментариев от поклонников Кортни.

— Я становлюсь одержимым вами!

— Просто королева! — написали фоловеры.

Впрочем, пикантные фото российских теледив тоже собирают немало восхищенных комментариев. Ранее Пятый канал рассказывал о бурной реакции пользователей на «голое» фото актрисы Comedy Woman.