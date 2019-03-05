Экс-полковник СБУ настаивает на создании «оружия возмездия» против России

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украине нужно создать оружие для «сдерживания России». Он объяснил это тем, что РФ вышла из Договора РСМД и теперь Незалежной нужна своя ракета малой дальности, сообщает РИА Новости.

Стариков пояснил — такая ракета будет «оружием возмездия», которое позволит Украине «адекватно ответить» Москве. Экс-полковник, не скрывая, заявил, что речь идет об оружии «сдерживания и нападения».

Относительно технической стороны вопроса Стариков объяснил, что сейчас у Украины такого оружия нет, но у концерна «Южмаш» имеются все технические и производственные мощности для его создания. Остается только принять решение по поводу технических характеристик ракеты, добавил экс-полковник СБУ.

Ранее Пятый канал рассказывал, что военный эксперт Михаил Самусь уже предлагал создать на Украине оружие, которое сможет «бить вглубь России».