Украина нуждается в оружии, способном «бить вглубь России»

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в среду, 30 января, заявил о том, что Украине нужно разработать оружие, способное нанести удар «вглубь России», сообщает RT со ссылкой на издание «Апостроф».

Текущая ситуация в Азово-Черноморском бассейне, по мнению эксперта, выглядит со стороны Киева не совсем благоприятно из-за доминирующего в военном плане положения России. И реакция Запада на инцидент в Керченском проливе лишний раз подчеркивает, что там не особо хотят развития конфликта в регионе.

Михаил Самусь уверен, дабы «отбить у России желание использовать свои мощные ракетные способности против Украины» — Киев обязан развивать собственные средства противовоздушной обороны.

— И одновременно разрабатывать свое оружие сдерживания — ту самую ракету «Нептун», которой можно бить вглубь территории России , — отмечает Самусь.

Ранее Пятый канал сообщал, что США не смогли приобрести украинский танк «Оплот». Киевские инженеры за семь лет так и не построили единственный экземпляр.