Умный асфальт: В России борются за повышение безопасности на дорогах

, 13:40 Эфирная новость 41

До 2023 года планируется обновить 260 тысяч километров дорожной сети. Новые трассы позволят в разы сократить количество ДТП.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев , Пятый канал

Российские дороги в ближайшие пять лет ждут большие изменения. Минтранс приступает к реализации национального проекта по обновлению и развитию транспортной сети. Безопасными и качественными станут не только федеральные, но и региональные трассы. Заменят десятки тысяч километров дорог — объем колоссальный.

Масштабная дорожная компания началась в стране еще в 2017 году. За это время обновлены 26 тысяч километров дорог. Инновационным стало даже само дорожное покрытие, так называемый «умный асфальт». Но главное, вместе с качеством повысилась безопасность на трассах. Число аварий стало меньше в разы.

С 2019 года проект становится национальным. Обновить предстоит 260 тысяч километров дорожной сети — от муниципальных до федеральных трасс.

Подробнее смотрите в видеосюжете Ксении Некрасовой.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минтранс предложил ввести штраф за проезд под знаком экологической зоны.

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