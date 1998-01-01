В России могут ввести штрафы за некачественную медицинскую помощь

Неправильное оказание медицинской помощи повлечет за собой штраф для должностных лиц и медицинских организаций. Об этом говорится в проекте поправок в федеральный закон, который предложили в Министерстве здравоохранения РФ.

В соответствии с документом, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, планируется внести изменения в Кодекс административных правонарушений — за оказание медпомощи, которая не соответствует критериям качества, предлается ввести штраф.

Так, согласно проекту, в случае доказанного нарушения должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 20 тысяч рублей, а юрлица — до 70 тысяч рублей. Планируемый срок вступления в силу — январь 2022 года.

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