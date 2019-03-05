Плюс 5 сантиметров — астронавтка США выросла во время космического полета

, 12:19 Видео 49

Энн Макклейн сообщила, что за время пребывания на борту МКС она стала выше ростом.

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Американская астронавтка Энн Макклейн, отправившаяся в свой первый космический полет в декабре 2018 года, отметила, что за время пребывания на борту Международной космической станции (МКС) она стала выше ростом на пять сантиметров.

Об этом Макклейн узнала во время очередной подгонки скафандров для предстоящих выходов в открытый космос, которые планируются ближе к апрелю.

— Я на два дюйма (пять сантиметров — прим. ред.) выше, чем была, когда полетела, — написала Макклейн в своем микроблоге в Twitter.

Увеличение роста астронавтки произошло из-за снижения нагрузки на позвоночник в невесомости, во время нахождения в которой расстояние между позвонками увеличивается. Этот фактор учитывается перед отправлением, поэтому российские космонавты в качестве профилактических мер даже носят специальный нагрузочный костюм «Пингвин», отмечают РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал, что SpaceX отправила к МКС новейший корабль Dragon-2 с манекеном на борту.

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