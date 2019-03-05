Американская астронавтка Энн Макклейн, отправившаяся в свой первый космический полет в декабре 2018 года, отметила, что за время пребывания на борту Международной космической станции (МКС) она стала выше ростом на пять сантиметров.

Об этом Макклейн узнала во время очередной подгонки скафандров для предстоящих выходов в открытый космос, которые планируются ближе к апрелю.

— Я на два дюйма (пять сантиметров — прим. ред.) выше, чем была, когда полетела, — написала Макклейн в своем микроблоге в Twitter.

Earth will learn a lot during his busy week on @Space_Station — today he kept me company while we checked our suit sizing to account for space growth (I am 2 inches taller than when I launched!), then we did some translation adaptation. pic.twitter.com/A89tJauyQu — Anne McClain (@AstroAnnimal) 4 марта 2019 г.

Увеличение роста астронавтки произошло из-за снижения нагрузки на позвоночник в невесомости, во время нахождения в которой расстояние между позвонками увеличивается. Этот фактор учитывается перед отправлением, поэтому российские космонавты в качестве профилактических мер даже носят специальный нагрузочный костюм «Пингвин», отмечают РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал, что SpaceX отправила к МКС новейший корабль Dragon-2 с манекеном на борту.