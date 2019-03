Американская астронавтка Энн Макклейн, отправившаяся в свой первый космический полет в декабре 2018 года, отметила, что за время пребывания на борту Международной космической станции (МКС) она стала выше ростом на пять сантиметров.

Об этом Макклейн узнала во время очередной подгонки скафандров для предстоящих выходов в открытый космос, которые планируются ближе к апрелю.

— Я на два дюйма (пять сантиметров — прим. ред.) выше, чем была, когда полетела, — написала Макклейн в своем микроблоге в Twitter.

Earth will learn a lot during his busy week on @Space_Station — today he kept me company while we checked our suit sizing to account for space growth (I am 2 inches taller than when I launched!), then we did some translation adaptation. pic.twitter.com/A89tJauyQu