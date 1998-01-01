Bugatti представила самый дорогой в мире автомобиль

Французский автоконцерн Bugatti в честь своего 110-летия представил на Женевском автосалоне уникальный и самый дорогой в мире гиперкар La Voiture Noire, говорится в сообщении компании.

Элегантный двухдверный автомобиль с кузовом из углеродного волокна был показан в единственном экземпляре и его тот час же продали коллекционеру, имя которого концерн не раскрывает. Сумма сделки рекордная — 11 миллионов евро (около 12,5 миллиона долларов — прим.ред.).

Все детали Bugatti La Voiture Noire изготовлены вручную. Под капотом установлен 16-цилиндровый агрегат с рабочим объемом восемь литров, мощностью 1500 лошадиных сил. Гиперкар разгоняется до сотни за 2,5 секунды и способен развить максимальную скорость 420 километров в час.

Ранее Пятый канал сообщал, что стала известна стоимость обслуживания Bugatti Veyron. Только плановая замена масла машины-мечты прошлого десятилетия стоит не менее 21 тысячи долларов.