Видео: Опубликован трейлер финального сезона «Игры престолов»

Трейлер заключительного восьмого сезона «Игры престолов» опубликован во вторник, 5 марта, на официальном YouTube-канале сериала.

Главные герои «Игры престолов» — Арья и Санса Старки, Серсея Ланнистер, ее брат Тирион, Дейнерис Таргариен, Джон Сноу и другие, судя по кадрам, ведут подготовку к решающей битве с армией мертвецов.

Финальный сезон сериала, основанного на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, начнут транслировать с 14 апреля. Российские зрители смогут насладиться первой серией уже 15 апреля. В заключительном сезоне будет шесть эпизодов, четыре из которых будут длиннее прочих на 20 минут.

Ранее Пятый канал сообщал, что звезда «Игры престолов» установил новый мировой рекорд, подняв 474 килограмма. Хафтор Бьёрнссон вновь смог доказать, что он является самым сильным человеком на Земле.