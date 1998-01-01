Видео с бранящейся учительницей в школе Томска вызвало шквал возмущения

Кадры, на которых предположительно преподаватель биологии во время урока разговаривает по телефону с использованием нецензурных выражений, вызвали бурю негодования в сети.

Инцидент, как сообщает издание News.ru, произошел в школе № 15 для слабослышащих детей в Томске.

Как видно на кадрах, женщина начинает урок с вопроса об отсутствующем журнале, а затем, уже не обращая внимания на учеников, с кем-то ругается по телефону, снабжая свою речь нецензурными выражениями. Сами школьники в этот момент снимают происходящее на телефон.

Также сообщается, что скандальное видео было снято 9 ноября 2018 года.

Ранее Пятый канал рассказывал о скандале в школе Тольятти, где учитель биологии несколько раз ударила пятиклассницу по лицу.