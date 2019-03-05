Видео: «Аякс» «похоронил» «Реал» в Мадриде

Амстердамский «Аякс» сенсационно обыграл мадридский «Реал» со счетом 4:1 и по сумме двух матчей (5:3) выиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый тайм ответного матча в Мадриде закончился со счетом 2:0 в пользу гостей из Нидерландов. Амстердамский «Аякс» забил «быстрый гол» уже на седьмой минуте игры — с паса Тадича ворота Тибо Куртуа распечатал Хиким Зиеш. Через десять минут преимущество «Аякса» удвоил Давид Нерес с паса все того же Тадича.

Во втором тайме забил уже сам Тадич после спорного момента с аутом. Судья Феликс Брых после просмотра VAR засчитал взятие ворот. На 70-й минуте нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио отыграл один мяч, однако уже через две минуты датчанин Лассе Шоне великолепным ударом со штрафного восстановил гандикап — 4:1.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Engin Celikbas (@engincelikbas) 5 Мар 2019 в 1:34 PST

Ослабленный травмами и отсутствием на поле капитана Серхио Рамоса королевский клуб не смог в оставшееся время переломить ход матча. Финальный свисток Брыха зафиксировал конец трехлетней гегемонии «Реала» в Лиге чемпионов и сенсационную победу футболистов амстердамского «Аякса». Последние годы королевский клуб неизменно побеждал в самом престижном клубном турнире Старого света.