Видео: Для петербургских песнионеров заработает Служба социальных участковых

В Петербурге создают новый проект поддержки пенсионеров — Службу социальных участковых. Универсальные кураторы будут хлопотать по хозяйству, поддерживать словом и решать различные проблемы. Социальные участковые помогут пожилым петербуржцам оформить документы, получить льготные лекарства и просто сходить в химчистку.

Причем такие работники не заставят себя долго ждать: сами обратятся к пожилым людям и инвалидам с простым, но таким важным вопросом — чем помочь? Только в Петербурге в ежедневной помощи нуждаются больше 100 тысяч пенсионеров. А в масштабах страны их миллионы, поэтому городской эксперимент в будущем может стать примером и для других регионов.

В том, каким образом устроена новая служба, которая спешит на помощь, разбирался корреспондент Пятого канала Сергей Лесков.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что помогать пенсионерам призвал и российский рэпер Гнойный — артист предложил всем желающим принять участие в его акции «Подари бабушке антихайп».