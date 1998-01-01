Подросток сгорел заживо в поселке под Екатеринбургом

В поселке Черновское Ирбитского района Свердловской области жители дома по улице 60 лет Октября обнаружили обгоревший труп. Как выяснилось позже, погибшим был 14-летний Леонид М., который приехал на побывку из Екатеринбурга, где он обучался в спецшколе закрытого типа для малолетних преступников.

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По предварительным данным, подросток приехал в Черновское и вместе с друзьями отправился в подвал, в котором они часто курили и выпивали. Там он решил понюхать бензин, в то время как другой подросток закурил. Пострадавший загорелся, а его друзья испугались и убежали. В итоге, обгоревшее тело обнаружили жильцы дома, почувствовавшие запах из вентиляции.

Леонид М. относился к категории трудных подростков — он состоял на учете в полиции, а в 2018 году совершил четыре кражи в Черновском, за что был отправлен в спецшколу.

Ранее Пятый канал сообщал, что подросток на Кубани напал на школьников с пневматическим пистолетом.