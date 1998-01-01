Видео: чиновница из Владимира посоветовала родителям самим кормить детей в школе

У чиновников не хватает средств на питание детей в школах. Об этом заявила директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.

Так женщина прокомментировала решение местного горсовета, который оставил бесплатные завтраки только для учащихся младших классов из малообеспеченных и многодетных семей. Остальных, констатировала чиновница, должны кормить родители.

Как объясняют чиновники, экономить на детях — конечно, плохо, но бюджета города Владимира не хватает на все задачи. Сейчас для школ в приоритете усиление охраны и дополнительные меры безопасности. Здоровое питание в список не входит.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какие реформы ждут российскую систему школьного питания.