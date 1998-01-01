Жириновский предложил чаще поить школьников молоком

В Госдуме хотят напоить всех школьников молоком. За счет государства, конечно. Этот вопрос обсудят в среду, 6 марта, на заседании Комитета по аграрно-продовольственной политике.

Необходимость давать детям больше натурального молока объясняют исключительной пользой последнего — выпивая всего стакан, школьник получит почти половину дневной нормы кальция и витамина B, а также другие важные вещества.

По словам одного из инициаторов закона — Владимира Жириновского — подобные эксперименты время от времени проводились в регионах. Там, где учащиеся получали молоко регулярно, эффект было трудно не заметить.

Помимо молока предлагается также увеличить ежедневную норму кисломолочных продуктов и натуральных соков в рационе школьников. Предложения депутатов, в случае одобрения, будут внесены в качестве поправок в закон об образовании.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на таре с молочной продукцией в России теперь обязаны писать данные о наличии в составе растительных жиров.