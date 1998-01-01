Видео: На Испанских курортах бушуют пожары

Северная Испания оказалась во власти огненной стихии. Самая сложная ситуация — в курортных районах Астурия и Кантабрия. Там горят огромные территории лесохозяйств, пламя уже вплотную подобралось к жилым домам и дорогам.

Несколько населенных пунктов остались без света — повреждены линии электропередачи. Огонь тушат и с земли, и с воздуха. На помощь пожарным направлена полиция, армия и волонтеры. Взять ситуацию под контроль пока не удается, мешает жаркая погода и сильный ветер.

Ранее Пятый канал рассказывал о череде лесных пожаров, которые бушевали на Дальнем Востоке.