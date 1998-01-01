Фото: Варнава повторила культовый образ Умы Турман из «Убить Билла»

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава на своей странице в Instagram поделилась парой фотографий, на которых она повторила культовый образ героини Умы Турман из кинодилогии Квентина Тарантино «Убить Билла».
На снимке Варнава сидит на корточках в желтом костюме с черными полосами в окружении девушек, уткнувшихся в смартфоны.
— Я и моя команда, — написала актриса в описании фото.
Поклонники с юмором оценили сходство образа Варнавы с героиней Умы Турман из популярного фильма.
— Все никак не убьют Билла, он устал уже;
— Ума Турман нашла себе преемника;
— Ай, Кате опять стульев не хватило;
— Четкая, семки есть;
— Катя Турман! — написали подписчики.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Екатерина Варнава иронизирует над своим фото в сети.