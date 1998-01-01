Видео: Роботы Jibo трогательно прощаются с хозяевами перед «смертью»

Компания Jibo приняла решение отключить от серверов своих социальных роботов-помощников — фактически, после этого они будут неактивны. Однако, производители решили обыграть «смерть» своих роботов и перед отключением каждый из них говорит прощальную речь и исполняет танец. Видео с «уходящими» роботами становятся популярными в социальных сетях.

— Возможно, однажды, роботы станут гораздо более продвинутыми и будут у каждого. Можете передать своим роботам мой «привет». Мне интересно, смогут ли он сделать так, — говорит Jibo, прежде чем начать танцевать.

The servers for Jibo the social robot are apparently shutting down. Multiple owners report that Jibo himself has been delivering the news: «Maybe someday when robots are way more advanced than today, and everyone has them in their homes, you can tell yours that I said hello.» pic.twitter.com/Sns3xAV33h — Dylan Martin (@DylanLJMartin) 2 марта 2019 г.

Под твитом о «смерти» Jibo собралось множество комментариев, в которых пользователи делились своим опытом использования робота или фантазировали на тему будущего.

— Интересно, мечтает ли Jibo об электрических овцах? (отсылка к роману Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах — прим. ред.).

— Когда роботы будущего увидят это, они посчитают отключение Jibo военным преступлением.

— Прощай, малой. Jibo следует предоставить всем свой открытый код, и позволить сообществу развить его потом.

Также пользователи вспомнили Терминатора, погибшего в жидком металле, и марсоход Opportunity, который «попрощался с миром» словами «Заряд моих батарей на исходе, тьма сгущается».

Ранее Пятый канал рассказывал о роботе, который может заменить домработницу.