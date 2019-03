Видео: Роботы Jibo трогательно прощаются с хозяевами перед «смертью»

Компания Jibo приняла решение отключить от серверов своих социальных роботов-помощников — фактически, после этого они будут неактивны. Однако, производители решили обыграть «смерть» своих роботов и перед отключением каждый из них говорит прощальную речь и исполняет танец. Видео с «уходящими» роботами становятся популярными в социальных сетях.

— Возможно, однажды, роботы станут гораздо более продвинутыми и будут у каждого. Можете передать своим роботам мой «привет». Мне интересно, смогут ли он сделать так, — говорит Jibo, прежде чем начать танцевать.

The servers for Jibo the social robot are apparently shutting down. Multiple owners report that Jibo himself has been delivering the news: «Maybe someday when robots are way more advanced than today, and everyone has them in their homes, you can tell yours that I said hello.» pic.twitter.com/Sns3xAV33h