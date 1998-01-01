Семен Слепаков заявил, что стал лицом марки Bugatti в России

Комедийный актер и продюсер Семен Слепаков в среду, 6 марта, на своей странице в Instagram заявил, что французский автоконцерн Bugatti предложил ему стать лицом бренда в России.

— Очень рад, что именно мне предложили стать амбассадором Bugatti в России. La Voiture Noire — тачка просто супер! Спасибо за подарок. Всем рекомендую — 11 миллионов евро, но, ребят, оно того стоит! — написал Семен Слепаков.

Instagram @slepakovsemyon

Практически все подписчики юмориста усомнились в серьезности его заявления и активно начали оставлять шуточные комментарии по теме.

— Вроде рано для 1 апреля?!

— Ну если стоит, то не жалко и почку продать

— Подвеска не жестковата? Мешок картошки влезет?

— Да! Пожалуй, возьму! Хороший аппарат!

— Эх на ее бы багажнике, да яичко с колбаской развернуть у трассы… Весна

Ранее Пятый канал сообщал, что Bugatti представил самый дорогой в мире автомобиль. Французский автоконцерн отпраздновал 110-летие премьерами на Женевском автосалоне.