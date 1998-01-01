Боярский и братья Запашные поздравят жительниц Петербурга с 8 марта в метро

Сын знаменитого артиста Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский, а также известные дрессировщики братья Запашные спустятся в метро Петербурга, чтобы поздравить женщин с 8 марта.

Однако, на каких именно станциях мужчины будут вручать представительницам прекрасного пола цветы, пока не разглашается — чтобы не испортить дамам сюрприз.

Кроме того, в преддверии Международного женского дня в метрополитене Северной столицы появились тематические плакаты и транслируется аудиопоздравление, сообщается на сайте учреждения.

Ранее Пятый канал рассказывал, как петербургские активисты дарили цветы иностранкам в честь 8 марта.