Известный шоумен и пародист Максим Галкин часто радует подписчиков, выкладывая в Instagram трогательные видео с участием своих детей. Кажется, что юные звезды пользуются даже большей популярностью, чем их родители. Ролики с участием двухлетних Лизы и Гарика набирают по несколько миллионов просмотров и тысячи комментариев. Пользователи в восторге от выходок этих озорных малышей.

В среду, 6 февраля, юморист опубликовал в Stories очередное милое видео. На этот раз ведущий показал, каких спортивных успехов достигли его дети в два года. Галкин снял Лизу и Гарика, пока они занимались гимнастикой.

На кадрах видно, что Лиза преуспела чуть больше своего брата, она ловко выполняет все задания и может высоко подпрыгнуть. Гарик старается не отставать, но не всегда успевает выполнять задания с таким же успехом.

Однако юные звезды талантливы не только в спорте. Ранее Пятый канал опубликовал видео, где Лиза Галкина поет в дуэте со своей матерью Аллой Пугачевой.