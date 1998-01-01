Глава Петербурга пообещал «отчислять» чиновников за бюрократические проволочки

, 5:06 Эфирная новость 7

В Госдуме предлагают защитить простых граждан от хамства представителей власти разных уровней. И за оскорбления — лишать их права работать в госструктурах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Александр Казаков, Пятый канал

В Петербурге глава города считает, что нерадивые чиновники достойны самого строгого наказания. Во время рабочего объезда одного из районов города Александр Беглов поговорил с жителями о проблемах и речь зашла о здании детского сада, которое никак не могут запустить в эксплуатацию. Построили еще в 2017-м, но из-за бюрократических проволочек учреждение до сих пор пустует.

— Безобразие, конечно, такого не должно быть. Я вообще не понимаю. Полтора года садик стоит, а те, кто должны выполнить свои обязательства, не выполняют. Знаете, в бюрократической среде есть такое понятие — чтобы бумаги отлежались. Вот я хочу сказать, что особенно, кто работает в администрации, если у них бумаги будут отлеживаться, то они будут отчисляться, — сказал глава Северной столицы Александр Беглов.

Александр Беглов потребовал, чтобы детский сад начал работать уже с 1-го сентября этого года.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Александр Беглов пообещал сделать Петербург российским центром науки.

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