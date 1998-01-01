Баттл «чаек»: Конкурс на самую голосистую «птицу» среди людей прошел во Франции

Человек-птица. За это гордое звание боролись участники конкурса во французском портовом городке Дюнкерк.

Там сейчас проходит фестиваль, посвященный морю. Любой желающий мог выйти к микрофону, чтобы изобразить чайку. В финале мастера имитации устроили настоящий баттл.

Главный приз — морской круиз — достался самой голосистой девушке по имени Жюстин. А после награждения все участники устроили настоящий птичий концерт — пели хором.

Ранее Пятый канал рассказывал, что тайский миллионер объявил тендер на руку и сердце дочери.