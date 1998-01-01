Видео: «Манчестер Юнайтед» сенсационно выбил «ПСЖ» из Лиги Чемпионов

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 3:1 в пользу англичан.

Фото, видео: Reuters/John Sibley, Instagram @football.by

Тема:
Лига Чемпионов 62

В Париже состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» и английской командой «Манчестер Юнайтед». В ожесточенной борьбе за выход в четвертьфинала победу одержала британская сборная со счетом 3:1.

Гости начали атаковать парижан с первых секунд матча. Уже на второй минуте гол в ворота соперников забросил английский нападающий Ромелу Лукаку. Однако противники не планировали сдаваться, спустя 11 минут игры им помог сравнять счет Хуан Бернат.

В середине первого тайма «Манчестер Юнайтед» снова выбился вперед, опередить «ПСЖ» удалось благодаря очередному голу Лукаку. Болельщики на трибунах ликовали, от выхода в четвертьфинал отделял всего один удачно заброшенный мяч.

Решающим для манкунианцев стало пенальти, которое реализовал Маркус Рэшфорд в добавленное время. Футболист установил окончательный счет игры 3:1.

В первом матче серии победу одержал французский клуб. В Манчестере «ПСЖ» обыграл «Юнайтед» со счетом 2:0.

Ранее Пятый канал сообщал, что амстердамский «Аякс» обыграл мадридский «Реал» со счетом 4:1 и по сумме двух матчей (5:3) выиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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