Зажигательное видео: Мадуро пустился в пляс под песню, посвященную ему

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей женой пустился в пляс в окружении танцовщиц, одетых в праздничные костюмы. Об этом сообщают РИА Новости.

После завершения встречи с представителями добывающих компаний страны президент попросил музыкантов сыграть для гостей мероприятия в честь прошедшего карнавала. В ответ они исполнили песню «Мадуро не уходит, Мадуро не уходит».

Ранее в Венесуэле завершился карнавал, начавшийся в начале марта. Согласно информации, предоставленной вице-президентом страны Делси Родригес, в танцевальном фестивале в 2019 году приняли участие семь миллионов человек.

Череда карнавалов прошла в разных странах Латинской Америки. Ранее Пятый канал сообщал, что один из дней фестиваля в Рио-де-Жанейро закончился беспорядками.